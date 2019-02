LAROUCHE, Élise Poulin



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 2 février 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Élise Poulin. Elle était l'épouse de monsieur Jean-Claude Larouche, fille de feu Élisée Poulin et de feu Marie-Josephe Simard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 9 février 2019 de 9h à 10h30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean- Claude Larouche, ses fils: Denis et Alain; ses frères et sœurs: feu Laurette (feu Roland Wagner), feu Rita (feu Roméo Bilodeau), feu Rolande (feu Paul-Henri Bergeron), feu Lucienne (feu Lauréat Cinq-Mars), feu Raoul (Josette Lehoux), feu Irène (feu Louis-Charles Bilodeau), feu Robert (Nicole Tousignant), feu René (feu Réjeanne Gauthier), Thérèse (Jean-Claude Laverdure), Jean-Claude (feu Nicole Breton) (amie Nicole Chabot), Madeleine (feu Roger Croisetière) et Jean-Marc (Micheline Côté). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Larouche: feu Paul-Émile (feu Monique Lortie), feu Solange (feu Marc Bordeleau), feu Françoise, feu Blanche (feu Maurice Bordeleau), feu Fernande (feu Stanley Plamondon), feu François (Claudette Bacon), feu Roger (feu Andrée Brassard), feu Rose Marie, Jeanne d'Arc et Thérèse ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Nous remercions le personnel de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval) pour la qualité des soins prodigués au cours des nombreuses hospitalisations qu'elle a dû subir. Merci également au CLSC Nord pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches (PRQCA), 245, rue Soumande, bur. 218, Québec, G1M 3H6, Tél : 418-527-0075.