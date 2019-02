DUSSAULT, Gilbert



À son domicile, le 29 janvier 2019, à l'âge de 63 ans et 6 mois, est décédé subitement monsieur Gilbert Dussault, fils de feu monsieur Benoit Dussault et de madame Gemma Rochette. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 13h,Gilbert laisse dans le deuil outre sa mère, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Victorin (Odette Gaillardetz), Thérèse (Kevin O'Connel), Jacques (Sylvie Beaudry), Richard (Denise Lemoine), Rémy, Francine (Jacques Gingras), Jean-Paul (Denise Caron), feu Lynda (Michel Ouellet), Guy, Annie, Réjean et Stéphane ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.