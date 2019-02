MOREL GRIMM, Joyce



Au New Jersey, le 24 décembre 2018, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Joyce Morel Grimm, fille de feu dame Suzanne Tessier et de feu monsieur Roger Morel. Elle était l'épouse de feu monsieur James E. Grimm et en premières noces de feu monsieur Pierre Simard. Elle demeurait au New Jersey, autrefois à Québec.. La disposition des cendres se fera le lendemain, dimanche le 10 février 2019 à 10 heures au Parc Commémoratif La Souvenance, 301, Rang Ste-Anne. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Renée-Joyce Simard et Lyne Simard (Dave Bernatchez), ses sœurs et frères : Jean (Francine Plante), feu Lynne, feu Brenda (feu Walter Garis) et feu Pierre. Elle laisse également dans le deuil plusieurs membres de la famille Grimm ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité des soins intensifs du Jefferson Washington Township Hospital pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3 , tél. : 418-683-8666, ou par Internet au www.cancer.ca.La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.