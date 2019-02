5 activités à faire pendant ce premier week-end du Carnaval

Le 65e Carnaval de Québec bat son plein et une foule d’activités sont au menu. Le Journal vous suggère cinq événements à découvrir durant la première fin de semaine de festivités.

1- Le Rêve de Bonhomme

Les carnavaleux sont invités à venir découvrir le rêve secret de Bonhomme, celui-là même qui nourrit son amour pour la saison hivernale. À l’intérieur d’un grand dôme situé dans la Cour royale, les visiteurs seront plongés dans une ambiance lumineuse et interactive rappelant les traditionnelles ombres chinoises. Chaque participant pourra diriger les faisceaux lumineux en les guidant sur les différentes surfaces.

Où : Cour royale Loto-Québec

Cour royale Loto-Québec Quand : samedi de 10 h à 23 h et dimanche de 10 h à 18 h

samedi de 10 h à 23 h et dimanche de 10 h à 18 h Coût : Effigie obligatoire

2- Défilé du Carnaval

Dans une formule renouvelée, le défilé du Carnaval déambulera sur la Grande Allée samedi soir. Cinq tableaux inspirés de différentes disciplines artistiques seront présentés aux carnavaleux dans le cadre de prestations de cinq minutes répétées à six reprises lors d’arrêts à des stations distinctes. Les mini-spectacles sur scènes mobiles seront entrecoupés de performances ambulantes où les animaux nordiques seront à l’honneur.

Où : Grande Allée

Grande Allée Quand : samedi de 19 h à 21 h

samedi de 19 h à 21 h Coût : gratuit

3- Festilumières carnavalesque

L’organisation propose une immersion dans une forêt enchantée et éclairée par plus de 500 000 lumières DEL. La balade en famille se déroule dans un parcours où des structures en forme d’animaux, dont des créatures marines, des glissades et de la musique vous feront découvrir une autre facette de la magie de l’hiver.

Où : Aquarium de Québec

Aquarium de Québec Quand : samedi de 18 h à 21 h

samedi de 18 h à 21 h Coût : Effigie obligatoire

4- Course en canots

Ce sont 60 équipes de canotiers qui s’activeront sur les eaux glacées du fleuve Saint-Laurent ce dimanche dans le cadre de la traditionnelle course de canots. Le départ sera donné à 13 h, mais les carnavaleux sont invités à se rendre sur place vers midi où un programme d’avant-course avec nourriture, musique et animation sera proposé.

Où : Bassin Louise et Traversier de Québec

Bassin Louise et Traversier de Québec Quand : dimanche de 13 h à 16 h

dimanche de 13 h à 16 h Coût : gratuit

5- Gala de lutte hivernal

Bûcherons, gladiateurs, lutteurs mexicains et mascottes s’affronteront dans le cadre du tout premier gala de lutte hivernal du Carnaval de Québec. Pour l’occasion, un ring dans la neige sera érigé afin que les vedettes de la NSPW s’en donnent à cœur joie.