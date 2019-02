BÉDARD, Claudine Pépin



C'est avec tristesse que nous vous annonçons, le décès de notre chère maman, madame Claudine Pépin, décédée à la suite des maladies d'Alzheimer et du Parkinson, le 21 janvier 2019, à l'âge de 86 ans. Elle était l'épouse de feu Jean-Charles Bédard (Ti-Jean), fille de feu René Pépin et de feu Florida Verret. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants et ses adorables gendres: Louise (Marc Boissonneault), Pierrette (Jean-François de la Sablonnière), Jacques et Martine (Yvon Duchesne); ses douze petits-enfants: Steeve (Anne Corriveau), David (Catherine Gagnon), Félix, Jérôme, Jane (Simon-Pierre Savard), Vincent, Véronique (Jonathan Desautels), Cathy, Sarah, Valérie (Maxim Fortin), Catherine (Sébastien Caron) et Sébastien; ses treize arrière-petits-enfants: Rose, Florence, Maxence, William, Xavier, Marylou, Marshall, Ashley, Dayven, Lindsay, Kayla, Elliot et Hubert. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Émile (feu Lucette Falardeau), Imelda (feu Rosaire Linteau et feu Moïse Plamondon), feu Rachel (feu Paul Isabel), feu Marcel (feu Fernande Durocher), Roland (Rita Pageau), Jacqueline (feu Magella Verret), et Lucien (Yvonne Guérette); ses belles-sœurs et son beau-frère: Georgette (feu Georges Beaulieu), Thérèse (feu Yvan Trudel), Marthe, Françoise (Claude Tremblay) Jeannine Pelchat (feu Gaston Bédard) et Henri Bédard (Yolande Belley) ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(es). Tu étais une mère dévouée et aimante. Maintenant auprès de ton Ti-Jean, tu veilleras avec amour sur nous. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du 2e étage de l'Hôpital Chauveau de Loretteville pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec, G1S 3G3, Téléphone : 418-527-4294 ou à Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches (PRQCA), 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, G1M 3H6, Tél : 418-527-0075.