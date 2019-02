GAUMOND, Sylvain



À son domicile, le 1er février 2019, à l'âge de 57 ans et 4 mois, est décédé monsieur Sylvain Gaumond. Il était le conjoint de madame Josianne Roy et fils de feu monsieur Siméon Gaumond et de feu dame Lucille Proulx. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à laà compter de 9h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Josianne; ses enfants: Samuel, Anne- Sophie (Francis D'Amours et son fils Lyam), Simon et sa petite-fille adorée Léa D'Amours. Il était le frère de: Suzanne (Jean-Noël Blais), Pauline (Antonio Cicchetti) et Linda. Il laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy: Jocelyn (Céline Laflamme), Clermont (Hélène Girard), Claudine (Clément Vachon), Isabelle (Daniel Goupil), Gaétan (Véronique Duchesne), Gaétane (Josée Soulière). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un gros merci à l'équipe d'oncologie de l'Hôpital de Montmagny et au Dre Annie Mercier, ainsi qu'à l'équipe des soins à domicile du CLSC de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la