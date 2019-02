BOIVIN, Agathe Gauthier



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 26 janvier 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Agathe Boivin, épouse de monsieur Rodrigue Gauthier. Née à St-Tite-des-Caps, le 1er mars 1940, elle était la fille de feu dame Gemma Fortin et de feu monsieur Lorenzo Boivin. Elle demeurait à Québec., où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 10h30. Outre son époux Rodrigue, madame Boivin laisse dans le deuil ses enfants: Carol (Guylaine Boily), Christine (André Lachance), Claudyne, Josée (Patrice Lajoie); ses petits-enfants: Maxime Gauthier (Élisabeth Drouin), Jean-Simon Gauthier (Claudel Desjardins), Jérémi Gauthier, Ann- Sophie Spence (Jean-Philippe Laplante), Sarah-Maude Spence (Jean-Stéphane Dion Allard); son arrière-petit-fils Henri Gauthier; son beau-frère Raymond Duchaine (feu Claudette); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Gauthier : Céline, Jean-Marie (Rolande Duchesne), Denise (feu Jean-Pierre Blouin) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Yvon (feu France Michaud) et la belle-sœur de feu Blandine Gauthier (feu Gaston Martineau). La famille remercie tout le personnel du 6e étage (6A et 8B) de l'Hôpital St-François d'Assise pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne des maladies du Rein, Site : www.reinquebec.ca Tél.: 1-800-565- 4515Les Funérailles sont sous la direction de :