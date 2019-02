DULAC, Noëlline Bouffard



Au CHSLD Nouvelle-Beauce de Saint- Isidore, le 30 janvier 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Noëlline Bouffard, épouse de feu monsieur Noël Dulac, fille de feu monsieur Auguste Bouffard et de feu madame Virginie Tardif. Elle demeurait à Saint-Henri de Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Colombe, Johanne (Michel Demers), Nicole (André Dalzill), Mario, Lucie (Ghislain Le Pennec); ses petits-enfants: Jonathan, Pier-Anne (Steven Bilodeau), Mathieu, Marie-Ève (Martin Thibault) et Francis, feu Benoit et feu Michaël; son arrière- petite-fille Lilly-Rose; ses frères et soeurs: Annette (Jacques Giroux), feu Bernadette (feu Hervé Garant), feu Emilienne (feu Laurence Breton), feu Georges, feu Isabelle (feu Lionel Poirier); ses amis René Dulac (Hélène Pépin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Pavillon Parent ainsi que le personnel du CHSLD Nouvelle-Beauce pour leur tendresse, leur dévouement ainsi que les bons soins prodigués qu'ils ont fait preuve en tout temps. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à la Société Alzheimer du Québec. Selon ces volontés, un cérémonie sera célébrée privément.