VALLIÈRES, Réjean



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 3 février 2019, à l'âge de 67 ans, après un long combat est décédé monsieur Réjean Vallières, fils de feu madame Gabrielle Racine et de feu monsieur Arthur Vallières. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 12h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Félix de Cap- Rouge. Il était le frère de: Louise, Denise (feu Olivier McCluskey), Gilles (Shirley Meyers), Michel (Ginette Bernard), Mario (Géraldine Bérubé) et feu François. Il laisse dans le deuil ses neveux et nièces : Vincent Minguy (Maude Roy), Isabelle Vallières (Eddy Morency), Yannick Vallières (France Goulet), Nancy McCluskey, Sonia McCluskey (Emmanuel Riverin), Gino McCluskey (Manon Guy), Sarah Heaven, Healther Heaven, Dustie Heaven, Caroline Guay (Félix Lemieux) et Audrey Guay; ses petits-neveux et petites-nièces ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s, tout particulièrement ses grands amis Nicole Parent, Pierre St- Germain, Arlette Breton, Ginette Cliche, Ginette Bourbeau et Louise Roberge. Un gros merci à Ginette Bourbeau et Louise Roberge pour leur soutien. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs et des bénévoles du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, tél. : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca ou à l'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg (soins palliatifs), téléphone : 418 628-0456. Des formulaires seront disponibles sur place.