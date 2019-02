VANDRY, Denis



À Québec, le 28 décembre 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Denis Vandry. Il laisse dans le deuil sa femme bien-aimée Alice Vandry (McCaffrey); ses chers enfants Lucie, Mona (Mimi), Sylvie, Michèle et Jacques; ses gendres Claude Poitras, Christian Audet et Michel Groleau; ses petits-enfants: Annie (Jean-Clet Gosselin), Michèle (Marc Lindsay), Jean-Marc, Jean-François, Alexis, Samuel, Olivier, Ariane et Alyssia; ses arrière-petits-enfants: Anne-Sophie, Louis-Félix, Mélina, Lauralie, Angélie et Charles-Édouard. Il laisse également dans le deuil sa belle-sœur Doris Jobin (McCaffrey), plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines de la famille Roy, sans oublier de très bons amis et de proches collègues de travail, connus au fil des ans.où la famille sera présente dès 12h30, pour recevoir les condoléances. Accès à une zone de stationnement réservée pour l'église, par le stationnement intérieur de la Résidence Le St-Patrick, av. de Salaberry. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maurice Tanguay, 280- 4815, boul. de l'Ormière, Québec, QC, G1P 1K6, tél. : 418-627-5527. https://fondationmauricetanguay.com/wp-content/uploads/2018/02/In_Memoriam.pdf