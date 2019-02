RHÉAUME, Jacques



À son domicile, le 2 février 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jacques Rhéaume, époux de feu dame Maude Turcot. Né à Québec, le 23 juin 1936, il était le fils de feu dame Jeannette Dubé et de feu monsieur Dollard Rhéaume. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14h.. Les cendres seront déposées au cimetière Ste-Thérèse au printemps 2019. Monsieur Rhéaume laisse dans le deuil ses filles: Nathalie et Marie-Claude; sa petite-fille Maude- Félixe; ses frères et sœurs: Guy (Denise Chamberland), Olivette (feu Jean-Louis Rhéaume), feu Huguette (feu Paul Drapeau), René (Jeanne Racine); beaux- frères et belles-sœurs de la famille Turcot; membres de la famille Dubé, tout spécialement sa tante Rachelle ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, collègues de travail et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de La Seigneurie Coopérative Funéraire pour l'attention portée et la qualité de leur travail. Les Funérailles sont sous la direction de