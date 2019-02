BOUFFARD, Lionel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 janvier 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Lionel Bouffard, époux de feu madame Thérèse Bernard et fils de feu Albertine Cantin et feu Johnny Bouffard. Il demeurait à Lévis et autrefois à Saint-Lambert de Lauzon.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 février 2019 de 19h à 21h ainsi quede 9h à 9h45 au Centre municipal de Saint- Lambert-de-Lauzon (1147, rue du Pont).Il laisse dans le deuil ses enfants: Gérald (Jeanne Binet), Yolande (Michel Méthot), Clément (Sylvie Plante), Alain (Michèle Gagné); ses petits-enfants: Emilie Fournier, Sylvain et Pierre-Luc Méthot, Francis et Anabelle Bouffard, Karine et Josiane Bouffard- Gagné de même que leurs conjointes et conjoints et ses 11 arrière-petits-enfants; ses sœurs et frères: feu Valère (feu Lucienne Fortin), feu Paul-Émile (feu Albertine Dussault), feu Alphonse (feu Gracia Leblanc), feu Lucien (Gisèle Gagnon), feu Alfred (feu Thérèse Dussault), feu Lucienne et Lucille (feu Emilien Gagnon); de la famille Bernard: feu Joseph (feu Alida Rhéaume), feu Louis (feu Mildred Duncan), feu Sr Diane, feu René (Rita Marcheterre), feu Fernande (feu Léopold Dumont), feu Emile (feu Yvette St-Cyr), feu Clément (feu Jeanine Côté) de même que plusieurs nièces, neveux, parents et amis.Un merci spécial aux membres du personnel de la résidence Le Charnicois et du CLSC St-Romuald. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.