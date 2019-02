PLANTE, Claudette Drouin



En soins palliatifs à Québec, le 3 février 2019, à l'âge de 80 ans et 3 mois, est décédée madame Claudette Drouin Plante, épouse de feu monsieur Marcel Plante, fille de feu madame Simone Berrouard et de feu monsieur Lucien Drouin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sonia (André Jean), Caroline; ses petits-enfants: Érika (Christophe Vaillancourt), Tomi, William (Béatrice Gherlenda), Morgane (Jean-Xavier Caron); son frère et sa soeur: feu Marc (Suzanne Tremblay et son conjoint Pierre-André Fortier), feu Murielle (Denis Bastille); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plante: feu André, feu Liliane, feu Jean-Claude, Marthe (Gaétan Gourde), Roger (Thérèse Bédard), Louise, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 14h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.