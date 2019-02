MARCHAND, France Lessard



Entourée de l'amour des siens, à l'Hôpital Ste-Anne de Beaupré (CHSLD), le 31 janvier 2019, à l'âge de 70 ans et 6 mois, est décédée madame France Lessard, épouse de monsieur Claude Marchand, fille de feu dame Simone Dupont et de feu monsieur Gérard Lessard. Elle demeurait à Saint-Pierre-Île-d 'Orléans.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au :, de 13h à 15h30.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre son époux Claude, elle laisse dans le deuil ses fils Martin (Annie Leblanc) et François (Isabelle Parent); son frère Jean-Maurice (Céline Tardif); ses quatre petites-filles adorées dont elle était si fière : Ariane, Émilie, Alexia et Clara; ses beaux-frères et belles-sœurs : Lise (Germain Mailloux), Pierre, Carole, Hélène, Jean (Mireille Gagné) et Denis. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr A. Sébastiennelli pour son professionnalisme, le personnel soignant du 6e et 9e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leurs bons soins. Des remerciements sincères à M. Éric Lynch du CLSC de Beauport et son équipe pour les bons soins prodigués, leur grande disponibilité empreinte de respect et de compassion, ainsi qu'à Mme Johanne Audet pour son accompagnement en fin de vie. En terminant un gros merci à l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour avoir ensoleillé par leur soins exceptionnels les derniers moments de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré 11000, rue des Montagnards, local P1-101, Beaupré, Québec, Téléphone : 418 827-5773 poste 2, Courriel : info@fondationhsab.org Site web : www.fondationhsab.org et Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.