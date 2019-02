7 excursions qui valent totalement la peine que vous sortiez de votre tout inclus

Après quelques journées à relaxer sur la plage et à la piscine, vous ressentez le besoin de sortir de votre tout inclus pour aller explorer les environs? Pour changer un peu des traditionnelles croisières en catamaran, voici sept excursions enlevantes à réserver directement auprès de votre hôtel ou de votre voyagiste.

1. Rio Secreto

Riviera Maya, Mexique

Pour les aventuriers dans l’âme, Rio Secreto est une succession de caves et de cenotes, reliées les unes aux autres par des souterrains de plusieurs dizaines de kilomètres. Les visiteurs devront marcher, voire parfois nager, afin de découvrir des merveilles de stalactites et de stalagmites. Ce labyrinthe de galeries souterraines, encore exploré par des spéléologues et chercheurs aujourd’hui, pourrait même être relié à Tulum, à plus de cinquante kilomètres de là.

2. Sur les traces de Bob Marley

Jamaïque

Figure ô combien emblématique de la Jamaïque, le chanteur reggae Bob Marley est né à Nine Miles, petit village perdu dans les collines verdoyantes de l’île. De Montego Bay, il faut compter deux heures de transfert, dont une partie un peu cahoteuse avant d’arriver au village. Ici, les visiteurs peuvent s’imprégner de l’univers du roi du reggae en visitant sa maison natale, son mausolée, ainsi que celui de sa mère, avec ses meilleures chansons en ambiance sonore.

3. Parc national Los Haitises

Samana, République dominicaine

Au départ de Samana, une virée en bateau amène les touristes au parc national Los Haitises, un sanctuaire d’une cinquantaine d’îles et îlots avec mangroves, lamantins et oiseaux tropicaux par centaines. Une fois débarqués, les visiteurs pourront s’aventurer, accompagnés par leur guide, à l’intérieur de grottes pour contempler des dessins et gravures rupestres précolombiens. Une belle excursion pour les amateurs de nature et d’histoire.

4. Mexico Lindo Cooking

Cancún, Mexique

Amateurs de gastronomie mexicaine, cette excursion culinaire est faite pour vous! Alexandra est une chef mexicaine dont la cuisine jaune et rose située au milieu de la jungle, non loin de Puerto Morelos, à une quarantaine de minutes de Cancún, est ouverte à tous. Ses ateliers culinaires permettent aux apprentis cuisiniers de connaître quelques-uns de ses secrets pour concocter une cuisine mexicaine typique, authentique et savoureuse. À la fin de l’atelier, tout le monde s’attable pour déguster le fruit de leur labeur.

5. La Havane

Cuba

Comment passer une semaine dans un tout inclus à Cuba sans prendre le temps de visiter, pour quelques heures ou plus, le musée à ciel ouvert qu’est la Havane, sa capitale colorée? Son architecture coloniale, ses arcades, ses balcons, ses grilles en fer forgé et ses cours intérieures charmeront les amateurs de vieilles pierres. De Varadero, la station balnéaire la plus populaire de l’île, il faut compter environ deux heures de route.

6. Tulum

Riviera Maya, Mexique

Tulum est une ancienne ville portuaire maya, relativement bien conservée, située au bord de la mer des Caraïbes. À une heure de Playa del Carmen, ce site archéologique exceptionnel, sur un promontoire rocheux, accueille des centaines de milliers de touristes chaque année, déambulant parmi les vieilles pierres érigées il y a des siècles, aujourd’hui investies par des dizaines d’iguanes se dorant au soleil. Car attention, il fait souvent chaud, très chaud, à Tulum. Apportez votre maillot de bain, la petite plage à côté du site se fera très invitante à la fin de la visite.

7. Sanctuaire à ânes

Antigua

Saviez-vous que l’île d’Antigua compte une forte population d’ânes, autrefois utilisés dans les champs et aujourd’hui laissés à l’état sauvage? Malheureusement, nombre d’entre eux sont blessés dans des accidents de la route ou maltraités. C’est ainsi qu’est né le sanctuaire à ânes de l’île, qu’il est possible de visiter pour flatter certaines des 150 bêtes secourues. Des chiens et chats, dont certains secourus lors de l’ouragan Irma qui a balayé la petite île de Barbuda en septembre 2017, sont également disponibles à l’adoption.

