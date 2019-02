BISSONNETTE, Raynald



À l'Hôtel Dieu de Lévis, le 23 janvier 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Raynald Bissonnette, époux de madame Aline Bégin. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Julie (Simon Pagé et son fils Frédérick) et Mario (Niskaury Dominguez et son fils Leonardo Ambiorix) ainsi que sa petite-fille Roxane. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bégin: feu Juliette (feu Adrien Martineau), feu Armand (feu Eugénie Carrier), feu Irène (feu Adjutor Brouard), feu Eugène (feu Rita Marotte), Roger (Georgette Labrie), Annette (feu Gaston Carrier), feu Raymond (feu Fleurette Marotte), Ghislaine (Nazaire Labrie), Laurent (Alice Dumont), Clément (Anne-Marie Pageau) et Joseph-Henri, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 9 février 2019, de 10h30 à 13h30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Un remerciement spécial est adressé au personnel de l'Unité des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, tél. : 418 835-7188, site web: www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place au salon.