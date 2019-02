PARADIS, Maurice



À l'Hôpital St-François D'Assise, le 5 février 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Maurice Paradis, époux de feu dame Thérèse Racine. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière St-Charles. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil sa belle-sœur Lise Fournier (feu Claude Paradis), ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il va laisser un grand vide dans le cœur de la famille Consigny: Gilles (Claudette Guérard), France Guérard (Michel Richard), Julie (Charles Mauger), Nancy, Isabelle (Sylvain Marchand), Joanie, Charles-Frederick (Natacha), Jeremy (Catherine), Daphné, Marc-Antoine, Gabrielle, Camille, Léony et Maverick. Il était le dernier de la famille Paradis. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Roger (feu Jeanne d'Arc), Adrien (feu Lorraine Bernier), Lucien (feu Rose-Alma Drapeau), Julienne (feu Edgar Toussaint), Charles (feu Marie-Rose Bergeron), Fernande, Gilles et André (feu Mathilda Bouffard). La famille tient à remercier l'Hôpital St-François D'Assise pour l'écoute et le respect des dernières volontés de M. Paradis, merci de votre soutien.