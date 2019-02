TRUDEL, Éliane



Au CHUL, le 2 février dernier, est décédée madame Éliane Trudel, à l'âge 86 ans. Elle était la fille de feu Paul Trudel et de feu Germaine Viens. Elle laisse dans le deuil ses enfants Julie (Marcel Gagné) et Alain (Josée Deschesnes); ses petits-enfants: Mélanie Gagné, Geneviève Gagné (Renaud Boulanger), Vanessa Gagné, Audrey Robitaille Belleau (Christian Coulombe) et Frederick Belleau (Sarah-Jade Leblanc); ses arrière-petits-enfants: Magaly Gagné, Lea Boulanger, Delphine Boulanger et Lori Boulanger; ses frères: feu André (Rolande Dinel) et feu Yvon. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances endès 12h30.La famille désire remercier le personnel soignant du CHUL pour leur humanité, leur respect, leur attention particulière, leur bienveillance, leur professionnalisme ainsi que pour les soins prodigués formidables. Vous témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec adressé au CHUL (10, rue de l'Espinay, Québec QC G1L 3L5). Les funérailles sont dirigées par le