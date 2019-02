LORD, Normande



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 3 février 2019, à l'âge de 66 ans et 11 mois, est décédée madame Normande Lord, épouse de monsieur Aurèle Sénéchal. Elle demeurait à Sainte-Perpétue, comté de L'Islet et a demeuré plusieurs années à Saint-Jean-Port-Joli. Originaire de Sainte-Perpétue, elle était la fille de feu dame Gabrielle Morneau et de feu monsieur Aurèle Lord. Elle laisse dans le deuil outre son époux Aurèle, ses enfants: Nancy (Carol Pelletier) et Miguel Sénéchal; ses petits-enfants: Marjorie (Marc-Antoine Blier) et Jeff Pelletier; ainsi que son arrière-petit-fils Luca qu'elle aimait tant. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Jean-Yves (Hélène Pelletier - Laval Malenfant), Pauline (Claude Cloutier) et Diane; de la famille Sénéchal : Yvon (feu Bernadette Fournier) et Denise (feu Paul-Émile Pelletier). Sont aussi affectés pas son départ, Michèle Nadeau qu'elle considérait comme sa sœur ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène, 350, ave St-David, Montmagny (Québec) G5V 2K2 ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, ave Des Replats, bureau 261, Québec QC, G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront ausamedi le 9 février à compter de 12h.. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire