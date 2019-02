LEMIEUX ROY, Juliette



Au CHSLD Côté Jardins, le 31 janvier 2019, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédée madame Juliette Lemieux, épouse de feu monsieur Alexandre Roy, fille de feu madame Gabrielle Bernier et de feu monsieur Arthur Lemieux. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs Gemma Daigle (feu Jean-Paul Lemieux) et Jacqueline Béland (feu Édouard Roy); ses neveux: Jocelyn Lemieux (Hélène Gervais) et Yvon Lemieux (Caroline Dumas); ses petites-nièces Maya, Daphney et Noémy; son petit-neveu William, les membres de la famille Roy et ses ami(e)s. Un remerciement spécial à madame Sylvie Morneau pour sa présence auprès de Juliette. Un remerciement aussi au personnel du CHSLD Côté Jardins pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bur. # 50, Québec, QC, tél. : 418 657-5334, site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.