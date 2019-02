LEMIEUX, Jacqueline Bouffard



Le 25 décembre 2018, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, est décédée à l'âge de 91 ans, Madame Jacqueline Bouffard, épouse de feu Jean-Raymond Lemieux. Elle était la fille de feu Alphonse Bouffard et de feu Gratia Roy. Elle a vécu à St-Vallier jusqu'en 2014. La famille recevra les condoléances, à compter de 10h.Elle laisse dans le deuil, sa fille Martine et son conjoint Bernard Therrien, ses petits- enfants: Benoit (Audrey Couture), Marie-Pier (Xavier Beauchesne-Rondeau), Andrée-Lise (Vincent Monbourquette) et ses trois arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Maurice Bouffard, feu Roland (Irène Gaumond), feu Thérèse (feu Arthur Fontaine), Jeannette (feu Jean-Marie Fortin), feu Rolande (feu Ernest Gaumond), feu Sr Monique, feu Sr Jeanne, feu Fernand (feu Gisèle Blain), Lucette (feu Hervé Vincent), feu Camille (Marie-Paule Charron), Paulette (feu André Lapointe) et feu Émile (feu Denise Pilote, Colombe Thivierge). Elle était la belle-sœur de: feu Georges (feu Juliette Richard), feu Irène (feu Marcel Nadeau), feu Fernande (feu Albert Tanguay), feu Blanche (feu Roland Tanguay), feu Monique (feu Robert Gagné) et feu Paul-Eugène. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces des familles Bouffard et Lemieux. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à mesdames Cathy Demers et Josée Paré, à tout le personnel de la résidence à la Croisée du Bonheur, ainsi qu'aux intervenantes du CLSC, pour leur dévouement et les soins personnalisés. La direction des funérailles a été confiée à la