CLOUTIER, Gilles



À l'Hôpital Laval de Québec, le 19 janvier 2019, à l'âge de 74 ans et 7 mois, est décédé monsieur Gilles Cloutier, époux de madame Marcelle Roussel. Il demeurait à Montmagny et depuis deux ans à Québec. Originaire de L'Islet, il était le fils de feu dame Liliane Couillard et de feu monsieur Éloi Cloutier. Il laisse dans le deuil, ses deux filles Line et Annie; ses petits-fils Léo et Laurent; ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Jean-Louis, Jocelyne, Michel (Lisette Gagné), Pierre (Ginette Garneau), Yvan (Danielle Pelletier), Francine (Denis Couillard), Irène (Richard Marois), Rollande (Réal Marois), Hélène (Marc Emond), Raymond (Christian Canuel), Sylvie (Marie-Ly Blanchette), Bernard (Lucie St-Pierre), Carole (Jean-Louis Thibodeau), Odette, Marie-Andrée (feu Michel Ménard - Réal Pelletier) et Nathalie (René Blouin);de la famille Roussel: Jean-Guy (Odette Côté), Angèle-Bibiane, Noëlla, Gilles (Gabrielle Fournier), Germain, feu Mariette (Michel H. Landry), Thérèse, Cécile (Jean-Pierre Laprise) et France. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, particulièrement son cousin Gilbert Thibault, sa meilleure amie de toujours Suzanne Caron, Monique Giasson, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'Hôpital Laval, pavillon Notre-Dame, soins gériatriques et palliatifs, pour leur disponibilité, leur profonde humanité, leur présence attentionnée et l'excellence de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2700, Ch. des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8 info@fondation-iucpq.org ou à la Société Parkinson, Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (Québec) G1M 3H6. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 9h30. La direction des funérailles a été confiée à la