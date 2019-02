LYTWYN, William



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 28 janvier 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur William Lytwyn, époux de madame Renée Germain, fils de feu madame Anna Dzygeta et de feu monsieur Nicholas Lytwyn, gendre de feu monsieur Michel Germain et de madame Rachel Piché. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15h à 18h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Heidi, sa sœur Irene Whyte (Walter Lawrynowycz), sa nièce Alexandra Overchuk (Mark MacPherson), son neveu Bil Lytwyn (Sue Arch), son petit-neveu Logan et sa petite-nièce Darrien; ses beaux-frères et belles-sœurs: Denis Germain, (Odile Naud), France Germain (Simon Bowers), Louis Germain (Guylaine Bouchard); ses nièces: Raphaëlle et Mathilde ainsi que plusieurs parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.