TREMBLAY, Shirley McLellan



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 25 janvier 2019, à l'âge de 91 ans et 10 mois, est décédée ma-dame Shirley McLellan, épouse de feu monsieur Nils Tremblay, fille de feu dame Ruby Piper et de feu monsieur Edward McLellan. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Lynn Tremblay et son fils Ron Tremblay (Marina Auclair); sa sœur Norma McLellan (feu Edgar Dion). Shirley est allée rejoindre son frère et ses sœurs qui l'ont précédée: Allan McLellan, Elva McLellan Perusse, Joan McLellan Cordiano et Barbara McLellan. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Vicky, Cindy, Scott, Wendy-Kym et Chad Tremblay, ainsi que ses arrière-petits-enfants; ses neveux et nièces: Shirley Giguère Allard, Bruce Dion, Steve Dion, Mona Perusse, feu Ricky Perusse, André Perusse, Joanna Cordiano et feu Garry Cordiano. La famille tient à remercier la Dre Marie-Ève Martineau et ses collègues pour leur professionnalisme, leur écoute et leur dévouement. Nous tenons à souligner également toute l'équipe du 4ième étage pour leur attitude et leurs sourires, leur assistance et leur bienveillance et plus particulièrement Mme Timnit Ogbamichael qui par sa présence a été un réconfort et un baume au cœur de notre mère en lui aidant à surmonter ses épreuves. La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 8 h 45 à 10 h 45.L'inhumation des cendres aura lieu au printemps 2019 au cimetière St-Patrick. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Saint Brigid's Home, 1645 chemin Saint-Louis, Québec, Québec. G1S 4M3 Téléphone : 418 681-4687 www.saintbrigidshome.org et la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.