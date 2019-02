DUBÉ, Jean-Paul



À son domicile, le 19 janvier 2019, entouré de son épouse et ses 3 filles, est décédé paisiblement M. Jean-Paul Dubé, à l'âge de 74 ans. Il était le fils de feu Pierre-E. Dubé et de feu Françoise Isabel. Il demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aule vendredi 8 février 2019 de 13 h à 16 h et de 17h30 à 22 h ainsi que le samedi 9 février 2019 de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil son épouse Lise Archibald, ses filles: Marie-Claude (Mathieu Nadeau), Geneviève (Mathieu Roy) et Éliane (Maxime St-Louis); ses petites-filles adorées: Anne-Sophie et Emma. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs: Carmen (feu Magella Boissonneault), Lise (Sylvain Beaudoin), Jacques, Francine (Paul Bernard), François (Johanne Beauchesne), Pierre (Maryse Champagne); ses beaux-frères et belles-sœurs: Linda Parent et de la famille Archibald: Clinton (Lyne Lajoie), Hélène (Jacquelin Bergeron), Douglas, Georges (Maud Blot), Terry (Dominique Bouchard). Il était aussi le frère de feu Gérard (feu Francine Landry) et feu Marc (Linda Parent). Sont également en deuil ses grands amis de toujours: André et Lisette (leurs enfants Hélène et Martin), Pierre et Diane, Jocelyne (feu Richard) et ses chers voisins et amis Gaétan, Michèle et Alexis, de même que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et amis de la famille. La famille tient à remercier l'équipe d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis, en particulier le Dr Mario Bélanger et Mme Marie-Christine Jomphe, infirmière. Également, l'équipe de soins palliatifs à domicile du CLSC de St-Romuald, Mme Anick Chabot et Mme Marie-Ève Dassylva pour leur compétence, leurs conseils judicieux et leur douceur. Veuillez s.v.p. compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président Kennedy, bureau 402, Montréal Québec (Qc) H3A 3S5 tél. : 1 866 343-2262 ou au Fonds Paul-Bélanger de la Fondation Kéno 5020, rue Clément-Lockquell Saint- Augustin-de-Desmaures Qc, G3A 1B3.