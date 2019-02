TURGEON, Xavier



Au CISSS Alphonse-Desjardins/Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 janvier 2019, à l'âge de 88 ans et 4 mois, est décédé Monsieur Xavier Turgeon, fils de feu monsieur Louis Turgeon et feu dame Antoinette Létourneau et l'époux de dame Laurette Turgeon. Il demeurait à St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele vendredi 8 février 2019 de 19 h à 21 h 30 et le samedi 9 février 2019 de 9 h à 10 h 45.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée: madame Laurette Turgeon; ses enfants: Richard (Jocelyne Breton), Marcel (Suzanne Picard), Ginette (feu Raymond Lemelin), Dominic (Diane Gagnon), Sylvie (Mario Fournier), Réjeanne, Marielle (Jocelyn Bilodeau), Marie-Claude (Pierre Gourgues), ainsi que ses petits-enfants: Mélissa Turgeon, Patricia et Jason Turgeon, Gabriel, Frédéric et Luc Turgeon, Claudia Turgeon, Alexandre et Julie Asselin, Marie-Pier Gourgues, Audrey Bilodeau; et ses huit arrière-petits-enfants. Ses frères et sœurs: Raymonde (feu André Nadeau), feu Jean-Claude (Françoise Turgeon), Ghislaine (feu Raymond Nadeau), Denis (Rachel Fournier), feu Carmen (feu Robert Nadeau), Normand (Louisette Turgeon) et feu Benjamin; ses beaux-frères et belles-sœurs: Georgette (Dominic Gonthier), feu Lorenzo (feu Lucille Bolduc), Gilles (Thérèse Morrisson), Colette (Gilles Boutin), Françoise (feu Jean-Claude Turgeon), feu Ghislaine Turgeon (André Roy), Céline (Marcelle Dion), Raynald (Renée Gariepy), feu Donald (Solange Roy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'à La résidence Charles Couillard de St-Charles-de-Bellechasse pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire