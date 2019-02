ASSELIN, Jean-Marie



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 31 janvier 2019, à l'âge de 86 ans et 1 mois, est décédé monsieur Jean-Marie Asselin, époux de madame Idola Rodrigue, fils de feu dame Rose-Aimé Mallard et de feu monsieur Roméo Asselin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 12h30.La disposition des cendres se fera ultérieurement au Mausolée Marie-de- l'Incarnation du cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son épouse Idola, ses fils Denis (Sophie Perreault), Yvon (Monique Hébert) et Martin (Josée Marceau). Ses petits-enfants: Bianca et Carl Proulx Asselin, Jonathan et Rosalie Asselin, ses arrière-petits-enfants Élisabeth et Donovan. Ses frères et sœurs: Marcel, feu Madeleine, Lucille, feu André, Raymonde, Denise, feu Claude, Marc, feu Rénald, Noël, Diane, Marguerite, Guy et Gaétan ainsi que leur conjoint respectif. Les membres de sa belle-famille Rodrigue: feu Gisèle, feu Émilien, Estelle, feu Bertrand, Jean-Marc, feu Gaétan, feu Jean-Yves, Florent, Françoise, Lisette et Denis, ainsi que leur conjoint respectif. S'ajoute au deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autre parents et ami(e)s. La famille remercie très sincèrement, le personnel du 2e étage du CHSLD St-Antoine pour la qualité des soins prodigués avec respect et professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, ave Belvédère, bur. 305, Québec, Québec, Tél. : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.