LAROUCHE, Jean-Marc



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 janvier 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Jean-Marc Larouche, fils de feu M. Ernest Larouche et de feu dame Laurenza Laforest. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 13h45.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Doris (Jacques Fortin), Céline (Réjean Nicol), Ginette (Robert Blouin), Louise, Clément, Jocelyn, Claude (Guylaine Laperrière), Martine (Denis St-Laurent)et Richard Corbin (Sylvie Simoneau); son amie Hélène Thomassin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Huntington du Québec, 2300 boul. René-Lévesque O, Montréal (Qc) H3H 2R5 Par téléphone: 1-877-282-2444 / site internet : www.huntington.org