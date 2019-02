PLANTE, Jean-Luc



À son domicile, le 30 janvier dernier, à l'âge de 86 ans, est décédé Monsieur Jean-Luc Plante. Il était le fils de feu Omer Plante et de feu Angélina Audy. Outre sa conjointe Madame Georgette Boulet, il laisse dans le deuil son fils: Luc Boulet (Jessica Allard); ses petits-enfants: Maxime, Brandon, Luckas et Logan; ses frères et ses sœurs : Monique (Gaby Savard), Louisette, Claudette, Fernande (François Desrosiers), Jeanne-D'Arc, feu Simonne, feu Micheline, Marcel, Lucien (Huguette Bibeau), feu Paul-Henri (feu Claudette Thomassin) et Réjeanne, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléancesdès 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du coeur et AVC. Les funérailles sont dirigées par le