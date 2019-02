BACON, Guy



À l'hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 28 janvier 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Guy Bacon, époux de madame Claudette Fortin et fils de feu monsieur Moïse Bacon et de feu madame Juliette Gertrude Claveau. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Bacon laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée, ses enfants: Jean-Marc (Lyne Drolet) et Marlène (Troy Katz); ses petits-enfants: Jessy Jane Bacon et Brittney Katz; ses frères et sœurs de la famille Bacon: feu Micheline, feu Ghislain (Louisette), feu Carole, feu Gilles et Lison; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortin: Jeannine (feu Claude Gagnon), feu Paul-Émile (Lucille Chabot), Pierrette (feu Jean-Marc Cantin), Lise (feu André Chicoine), Nicole (Paul-Henri Lortie) et Jacques (Louisette Savard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel soignant de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 12h à 15h.Par la suite, les cendres seront déposées auVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (I.U.C.P.Q), 2725, chemin Sainte-Foy, Québec, Qc, G1V 4G5 https://www.fondation-iucpq.org/ . Des formulaires seront disponibles au salon.