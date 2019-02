MORIN, Marcel



À l'Hôpital de Montmagny, le 29 janvier 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Marcel Morin, époux de madame Lise Caron. Il était le fils de feu monsieur Philippe Morin et de feu dame Jeanne D'Arc Fiset. Il demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles, à compter de 12h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise, ses enfants: Anny (Jean-Luc Coupal), Dominic (Lucie Gagnon), Gilbert (Elisabeth Gaudreau), ses petits-enfants :Jérémy, Philippe, Antoine, Louis-Félix et Charles-Édouard, ses frères et sa sœur : Raymond (Carmelle Tremblay), Maurice (Lise) et Thérèse. Il laisse également dans le deuil: sa belle-mère, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caron, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier Dre Boulanger et l'équipe d'oncologie de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. À la place de fleurs, la famille aimerait des dons à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la