PRÉVOST, Charles-Alfred



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 janvier 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Charles-Alfred Prévost époux de madame Rollande Ouellet. Il était le fils de feu Eugène Prévost et de feu Clarisse Leblond. Il demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse. La famille recevra les condoléances auvendredi le 8 février 2019 de 19h à 21h 30. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Michel (Christiane Roy), Céline (feu André Morin), feu Joseph, Carole (Raynald Pelletier), Yves (Monique Rochefort); ses petits-enfants : Kathleen Prévost (Daniel Chrétien), Brigitte Prévost, Daniel Prévost (Stéphanie Roy), Nancy Morin (Simon Théberge), Janick Morin, Karine Morin (Yannick Carbonneau), Maxime Morin (Caroline Lepage), Manon Bourdeau (Jean-François Provost), Nicolas Bourdeau (Sophie Chadillon), William Prévost (Sabrina Karim) et Raphaël Prévost ainsi que ses 23 arrière-petits-enfants. Il était le frère de : feu Jeanne d'Arc (feu Marcel Morissette), feu Fernand (Lucienne Proulx), Suzanne (Henri Boutin), feu André (feu Gilberte Tanguay), Louisette (feu Claude Turmel), Reynald (Clémence Chouinard), René (Claire Garant), Diane (Jean-Louis Lahaie) et Cécile (Roger Boucher). De la famille Ouellet, il était le beau-frère de : feu Ulric (feu Rose-Aimée Caouette), feu Jeanne (feu Amédée Mercier), feu Eugène (feu Gertrude Robin), feu Marie-Laure (feu Hervé Gaudreau), feu Joseph (Angéline Longchamp), feu Philippe (feu Gilberte Nadeau), feu Marguerite et feu René (feu Rose-Aimée Bélanger). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel hospitalier de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'aux employés du Manoir de la Montagne de Saint-Malachie pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Communauté de Sainte-Claire 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0 ou par une offrande de messe. La direction des funérailles a été confiée à laMaison Funéraire Roy & Rouleau inc.136, rue PrincipaleSainte-Claire