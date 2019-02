JOBIN-DESROCHES, Rolande



Au CHUL de Québec, le dimanche 27 janvier 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Rolande Jobin-Desroches, épouse de feu monsieur Grégoire Desroches. Elle était la fille de feu Alexandre Jobin et de feu dame Mary Dorval. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléances aule vendredi 8 février 2019 de 19 h à 21 h.et de là au cimetière paroissial. Samedi, jour des funérailles, le complexe funéraire ouvrira ses portes à compter de 9h. Elle laisse dans le deuil ses fils: Roch (Gisèle Gilbert), Réal (Réjane Rochon) et Martin (Line Bernier); ses petits-enfants: Isabelle (Gaétan Cantin), Nathalie (Mathieu Gravel) et Jimmy; ses arrière-petits-enfants: Zachary et Maika Gravel; ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Jobin et Desroches: Pierrette Paradis (feu Lucien Jobin), Louisette Petitclerc (feu Edgar Jobin), Georgette Desroches (feu Clovis Pépin), Jeannette Marois (feu Gaston Desroches), Marcel Desroches (Claire Côté), Madeleine Desroches (feu Jean-Guy Perreault) et Gemma Laberge (feu Jean-Guy Desroches); ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre son fils Victorin; ses arrière- petits-enfants: Xavier et Alexandre Cantin; ses frères et ses soeurs ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Jobin et Desroches qui l'ont précédée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du CHU DE QUÉBEC par le biais de leur site internet: https://fondationduchudequebec.org/. Des formulaires seront également disponibles au complexe funéraire. La famille tient à remercier le personnel du CHU de Québec, en particulier le Dr Dubuc, pour les bons soins prodigués à madame Rolande Jobin-Desroches.