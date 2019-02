VACHON, Madeleine Lajoie



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 janvier 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Madeleine Lajoie, épouse de feu Arthur-Aimé Vachon. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances au funérarium de lasamedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Gérard Chatigny), Daniel (Marie Dorval), Alain (Lucie Ouellet), Michel (Linda Richard) et Sylvain (Lola McGrath); ses petits-enfants: Marie-Noël, Caroline, Jean-François, Mélissa, Alexandra, Maxime et Alexandre; ses arrière- petits-enfants: Anthony, Oxalie, William, Thomas et Emma. Elle était la sœur de feu Émilien, feu Rita (feu Lucien Ruel), feu Anita (feu Auguste Bourget), feu Jean-Marie (Mariette Parent) et feu Raoul (feu Monique Charest). Elle était la belle-sœur de feu Alphonsine (feu Job Bisson), feu Ascé (feu Rita Villeneuve), feu Marcel (feu Jeanne d'Arc Nadeau), feu Philippe (feu Sally Ann Overton), feu Adrienne (feu Wilfrid Poulin), feu Paul-Émile (feu Marie-Anna Turmel) et feu Gérard (feu Reina Jacques). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel de la résidence Les Marronniers de Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Saint-Joseph-de-Lévis, 18, rue Notre- Dame, Lévis, G6V 4A4.