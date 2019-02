DELISLE, Marie



Aux Jardins-du-Haut-St-Laurent, le 25 janvier 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Marie Delisle. Elle était l'épouse de feu monsieur André Bilodeau, fille de feu Joseph Réal Delisle et de feu Catherine Dickson. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aule vendredi 8 février 2019 de 19h30 à 21h etde 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil, ses filles: Diane Bilodeau (Andy Groskaufmanis) et Esther Bilodeau (Luc Lapointe); ses petits-enfants: Cassandre Lapointe, Émile Groskaufmanis et Vivianne Lapointe; son frère et sa sœur : feu Michel Delisle (Andrée Fillion), Monique Delisle (Alain Bourgeais) ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de la Résidence des Jardins-du-Haut-St- Laurent, plus particulièrement Dominique, Danielle, Sonia, Johane, Stéphanie, Marie-Josée, Yves, Andrée, Cathy, Cinthy et Patrick sans oublier la Dre Julie Lemay qui a accompagné la famille dans les derniers moments de vie de madame Delisle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec, G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.