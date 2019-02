MADOR, Louise Lévesque



À la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB de Rivière-du-Loup, le 24 janvier 2019, est décédée à l'âge de 69 ans, Mme Louise Lévesque, épouse de M. Ghyslain Mador, fille de Mme Fernande Michaud et de feu M. Bertrand Lévesque. Elle demeurait à Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale vendredi 8 février 19h à 22h et le samedi de 9h à 10h50.suivi ultérieurement de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son époux, Ghyslain Mador; ses enfants : Christian (Julie Morin et sa fille Léonie), Bruno (Sandra Landry et leur fils Nicolas), Jonathan, Jean-Michel, Maurane (Mathieu Leclerc et sa fille Alice et leur fille Gabrielle); sa mère, Fernande Michaud (feu Bertrand Lévesque); ses frères et sœurs : Diane (Jean-Claude Michaud), Jeannine, Luc, Céline (Guy Charest), Mario (Lynda Plourde), Hervé (Nancy Lapointe), feu Marie, Anne (Marc Charest). Elle était la belle-sœur de : Jackie (Robert Robillard), feu Mario, Yves (Ghislaine Lahey), feu Yvan, Daniel (Ghislaine Cloutier), France (François Saya), feu Raymond, Johanne. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44, rue de Chauffailles, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4E1 ou à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à la