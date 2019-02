GOSSELIN, Bertrand



À CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, le 22 janvier 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Bertrand Gosselin, époux de Mme Monique Gagnon. Il demeurait à Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Yves (Sylvie Laterreur), Lynda (Claude Dugas), André (Guylaine Bissonnette), Marise (Yvon Morin), Caroline (Jacques Carrier), ses petits-enfants et arrière-petits- enfants, son frère et ses soeurs: feu Gabrielle (feu Honoré Leclerc), feu Yolande (feu Victor Boucher), Pierrette (Alyre Gagnon), Rachel (feu Lodovic Bernier, feu Réal Gagnon), Maurice (Louisette Avoine), Françoise (Aimé Couture); ses belles-soeurs de la famille Gagnon: feu Albertine (feu Jean-Baptiste Beaulieu), sr Fernande f.d.j., feu Eva (feu Armand Bérubé); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier bien sincèrement tout le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour leur présence, leur dévouement et leurs soins tout au long du séjour de M. Gosselin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec (https://parkinsonquebec.ca/). La famille recevra les condoléances à la maisondès 11h.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de L'Islet-sur-Mer au printemps 2019.