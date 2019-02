LAPOINTE, Michelle



Aux soins palliatifs de IUSMQ, le 30 janvier 2019, à l'âge de 73 ans et 1 mois, est décédée madame Michelle Lapointe, fille de feu dame Marie-Ange Leblanc et de feu monsieur Léonard Lapointe. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 11h30.. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au printemps et une cérémonie religieuse sera célébrée en chapelle du cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses fils: Martin St-Hilaire (Chantal Bourbeau), Eric-Simon St-Hilaire (Catherine Couture), Jean-François St- Hilaire (Sylvie Levesque) et Benoît-Karl St-Hilaire (Jessica Dupont). Ses petits- enfants: Félix, Émilie, Stéphanie, Anthony, Marisophie, Victor, Marianne, Rosemarie, Jacob, Haven, Éva, Marc- Antoine, Pierre-Olivier, Dave, Karl-Edouard et Fred-Erick; ses arrière-petits-enfants Lili et Charles-Antoine. Ses sœurs et son frère: Huguette, Jocelyne, Nadine, Solange, Marjolaine et Jean- Hugues, sans oublier leur conjoint respectif. La famille remercie très sincèrement le personnel des soins palliatifs de IUSMQ, pour les excellents soins prodigués avec respect et professionnalisme.