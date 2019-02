SOUCY, Noël



À l'hôpital Saint-François d'Assise de Québec, le 24 janvier 2019, est décédé à l'âge de 76 ans M. Noël Soucy, époux de feu Mme Nicole Pelletier; fils de feu Mme Noëlla Madore et de feu M. Arthur Soucy. Il demeurait à Québec, natif de Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 13h à 13h50.suivie ultérieurement de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Caroline (Réjean Rioux), Dominic (Josianne Pusterla), Julie; ses petits-enfants : Marc-Aurèle, Rosalie, Jérémy. Il était le frère de : Denise (Camille Lévesque), Simon (Lise Morneau), Gilles (Gisèle Pelletier), feu Père Guy p.m.e., Alain, feu Michèle. Il était le beau-frère de : Lise (feu Claude Morneau) (Jean-Marc Thériault), Andrée (Luc Boucher), Florence (Claude Desautels), Jeannine (Gilles Audet), Carmen, Louise (Jacques Beaupré), feu Denis, feu Yvon (Martine Dionne), Daniel (Danie Dionne). Sont aussi attristés par son départ : Yves Chabot, ses neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, local E1-152, Québec (Québec) G1L 3L5 ou à la Maison Michel-Sarrazin, 2101, Chemin St-Louis, Québec (Québec) G1T 1P5. La direction des funérailles a été confiée à la