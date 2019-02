Baleines noires: les pêcheurs de homards soulagés

Les mesures améliorées de Pêches et Océans Canada pour protéger la baleine noire réjouissent les pêcheurs de homards, qui sont presque assurés de pouvoir laisser leurs cages à l'eau durant la prochaine saison de pêche.

«On prend ça d'un bon oeil, parce qu'on n’aura pas à vivre l'expérience des zones de fermeture que l'on a vécue l'an passé», a lancé le capitaine-pêcheur de la Gaspésie Jimmy Lepage.

Contrairement aux mesures appliquées en 2018, les zones peu profondes ne seront fermées que si une baleine noire est observée.

«Si la baleine se garde à l’intérieur de 10 brasses et plus, on va pouvoir continuer à faire notre pêche jusqu'à la fin de la saison et on peut dire que l'on va pouvoir faire de la cohabitation avec la baleine», a indiqué le président du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, Joël Berthelot.

Les fermetures de zones de pêche ont frappé fort en Gaspésie en 2018. La Regroupement estime qu'elles ont engendré des pertes de 9 millions $ dans la MRC de La Côte-de-Gaspé.

«On a perdu environ 15 ou 16 jours de pêche, ça représente des pertes de 100 000 $», a renchéri M. Lepage.

Le ministère a également annoncé jeudi qu'il y aurait toujours une zone interdite à la pêche durant toute la saison, mais que la taille de cette zone serait réduite de 63 % comparativement à l'an dernier.

«Ça va être quand même moins pire, mais il n'y a pas de raison qu'il la ferme avant d'avoir vu des baleines», a indiqué le crabier Luc Turbide.

Cette zone statique sera fermée à partir du 28 avril, donc avant le début de la saison de pêche aux crabes.

L'industrie de la croisière déçue

Puisque les navires de plus de 20 mètres seront toujours assujettis à une restriction de vitesse dans l'ouest du golfe du Saint-Laurent, les croisiéristes se disent déçus.

«D'un point de vue technique, la partie transport maritime demeure, à quelques détails près, très similaire à celle de l'an passé. [...] Oui, ça fait mal, on va entrer dans une troisième année ou le modèle de gestion va occasionner l'impact que l'on connait et on sent que l'on perd de la vitesse et notre clientèle aussi», a souligné le chef d'escale chez Escale Gaspésie, Stéphane Sainte-Croix.

Plusieurs armateurs choisissent de ne plus s’arrêter à Gaspé depuis la mise en place des contraintes de vitesse dans le golfe.

Selon M. Sainte-Croix, Gaspé accueillait 50 000 visiteurs de croisières sur son territoire avant les mesures de Pêches et Océans Canada. En 2019, on prévoit en accueillir 22 000.

Encore cette année, les mesures imposées seront analysées. Le dialogue va se poursuivre entre Pêches et Océans et les acteurs des différents secteurs touchés. Selon les témoignages recueillis par TVA Nouvelles, plusieurs espèrent que de nouveaux assouplissements seront instaurés en 2020.

La population mondiale de baleine noire est estimée à environ 411 individus et seulement le quart sont des femelles en âge de se reproduire.