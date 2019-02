Baleines noires: nouvelles restrictions de vitesse à venir

SHIPPAGAN | Le fédéral réimposera des limites de vitesse pour des navires qui passent dans l’ouest du golfe Saint-Laurent afin de protéger les baleines noires, mais l’interdiction de pêche au crabe et au homard sera beaucoup moins restrictive.

«Encore une fois, le gouvernement du Canada et l’industrie maritime travaillent ensemble pour assurer la sécurité de la navigation et éviter les collisions avec les baleines noires de l’Atlantique Nord dans le golfe du Saint-Laurent», a déclaré le ministre des Transports Marc Garneau, jeudi, en annonçant les mesures préconisées pour la prochaine saison de pêche.

Les navires de 20 mètres et plus qui sillonneront l’ouest du golfe du Saint-Laurent devront se restreindre à une vitesse de 10 nœuds à compter de la fin avril, a-t-il annoncé à Shippagan, au Nouveau-Brunswick, aux côtés du ministre des Pêches, Jonathan Wilkinson, et du député de l’Acadie-Bathurst, Serge Cormier.

La zone d’interdiction de pêche au moyen d’engins, comme celle au crabe des neiges et au homard, sera environ la moitié moins grande qu’en 2018. Les endroits ciblés équivalent à ceux où 90% des baleines noires ont été vu l’an dernier au moment fort de la saison de pêche, a-t-on précisé.

«L’an dernier, aucune baleine noire de l’Atlantique Nord n’est morte dans les eaux canadiennes», a souligné M. Wilkinson par voie de communiqué.

Quatre baleineaux ont également récemment été vus dans les eaux américaines.

Les mesures du fédéral devraient s’appliquer du 28 avril au 15 novembre.