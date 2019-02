MAGEAU, Daniel



À la merveilleuse Maison Michel-Sarrazin, entouré des siens, Daniel Mageau, est décédé le 12 janvier 2019 a l'âge de 60 ans. Fils de feu monsieur Simon Mageau et de feu madame Pauline Reid. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette. Il laisse dans le deuil ses enfants: David (sa mère Nicole Dionne), Simon (Annie-Jade Vezina), sa fille Sonya, Ruth Brunelle et sa raison de vivre, son petit-fils : Zachary. Il laisse également dans le deuil ses frères: feu Robert, Michel (Marie-Paule Hogue), Claude (Jacqueline Landry), feu René, sa belle-sœur : Johanne Asselin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :à compter de 13h.Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. Des formulaires seront disponibles sur place.