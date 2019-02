MORIN, Pierrette



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 23 janvier 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Pierrette Morin, fille de feu madame Valéda Bergeron et de feu monsieur Daniel Morin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au19, de 10h à 12h.. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés : Gerry Mc Neil (Sylvie Lafrance), feu Hélène (Denys Angers), Diane (Denis Ouellet), Sylvie, Danielle (Richard Caron), Johanne et Chantal Duchêne (Serge Laroche); son unique filleul Jonathan McNeil (Chantal Turgeon); ses amours de petits-enfants: Shirley, Patrick, Éric, Mathieu, Mélissa, Maxime, Mélodie, Alexandra et Noémie; ses arrière-petits-enfants; sa sœur Lise (Claude Marcoux), feu son frère Marcel (Claudette Giguère), ainsi que des neveux, nièces et ami(e)s. Un gros merci au personnel de l'unité gériatrique de St-François-d'Assise du B7 pour lui avoir prodigué des bons soins.