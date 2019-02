NOËL, Aline Duval



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 janvier 2019, à l'âge de 85 ans et 2 mois, est décédée madame Aline Duval, épouse de monsieur Jean-Guy Noël, fille de feu madame Antoinette Lévesque et de feu monsieur Adalbert Duval. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Mont-Marie ultérieurement. Elle laisse dans le deuil son fils, Michel (Guylaine Lecompte); sa fille, Johanne (feu Michel Blouin, Alain Guay); ses petits-enfants adorés : Marc-Antoine Blouin et Vincent Lecompte-Noël; sa sœur, Pauline (Gérard Cadorette). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces des familles Duval et Noël, ses cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Rita (feu Robert St-Pierre), feu Robert (feu Marthe Thibault) et la belle-sœur de feu Juliette Noël-Béchard (feu Cyrille Béchard), feu Joseph Noël (feu Yvonne Laflamme) et feu Robert Noël (feu Émilienne Laflamme). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999Courriel : info@fondation-iucpq.orgSite web : www.fondation-iucpq.org.Des formulaires seront disponibles sur place.