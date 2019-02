ROBITAILLE, Jeannine Ringuet



Au Centre d'hébergement Clermont, le 28 janvier 2019, à l'âge de 90 ans et 5 mois, est décédée madame Jeannine Ringuet, épouse de feu monsieur Benoit Robitaille, fille de feu madame Juliette Vien et de feu monsieur Charles-Henri Ringuet. Elle demeurait à Clermont.Elle laisse dans le deuil sa fille Lise (Pierre Jean), ses petits-enfants : Mathieu (Elisabeth Brochu) et Michèle; ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Ringuet et Robitaille, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Clermont, ainsi que la Maison d'hébergement La Seigneurie pour leur accueil chaleureux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, téléphone : 418 657-5334, site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.