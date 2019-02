FAUCHER, Clermont



À la maison Catherine de Longpré, le 27 janvier 2019, à l'âge de 85 ans et 2 mois, entouré d'amour et de tendresse, est décédé M. Clermont Faucher, époux de feu Louiselle Boily, fils de feu Marie-Blanche Fontaine et de feu Hormidas Faucher.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi le 8 février de 19 h à 21 h 30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laIl laisse dans le deuil sa fille unique Dannie Faucher (Ghislaine Guay). Il était le frère de feu Gérard (feu Antoinette Nadeau), feu Thérèse (feu Adrien Poulin), feu Jean-Marie, feu Rachel (feu Léo Provençal, feu Kilda Vallières), feu Paul-Henri, feu Doris (Benoît Voyer), feu Roland (feu Gisèle Bolduc), feu Gaétane (Denis Quesnel), feu Renaude (feu Gabriel Gagné) et Monette. Il était le beau-frère d'Yvette (Arthur Vachon), Bibiane (Claude Champagne), Lauréanne (Jean Dumoulin), Guymont (Denise Giguère), Jean (Louise Vachon), Jacques (Desneiges Longchamps), Simone et Pierre (Suzanne Rhéaume). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Remerciements à tout le personnel de la résidence O`Roy de St- Joseph-de-Beauce, à la Maison Catherine de Longpré ainsi qu'au Dr Simon- Pierre Belzil pour les soins prodigués, l'humanisme et l'attention qu'on lui a apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Catherine de Longpré (1140, 20e rue ouest, Saint-Georges, G5Y 7M1) : www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca ou à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Vallée-Jonction).