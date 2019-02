BOUCHER, Hermann



À son appartement du manoir Laure Gaudreault, le 25 janvier 2019, à l'âge de 89 ans et 8 mois est décédé monsieur Hermann Boucher (Pierrette Couture). Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son amie Thérèse Allard, sa soeur feu Édith Meehan; ses fils: Glen (Line Bussières) (ses enfants: Shannon et Shelby) et Steven (ses enfants: Kelly, Stacy et Shauwn), ses deux frères: Raymond (Thérèse Allen), et Ivan (Cécile Robitaille) et leurs enfants: François (Nadine Beaulieu et leur fils Nicholas-James), Martin (Marie-Claude Vallières), Vincent (Sandra Gagnon et leur fils Félix), Daniel (Annie Monica et leurs enfants Gabriel et Léa) ainsi que Annabelle Dufour. Il laisse également dans le deuil la famille Lambert: Nicole (Claude), Jean-Pierre (Jocelyne), Josée (Jean), Allen, Andrée (Dioro Mikele), Jean-Guy Drouin et Madeleine; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances auà compter de 12h.