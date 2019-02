MARCOTTE, Jean-Paul



Au centre d'hébergement de Donnacona, le 1 février 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Marcotte époux de feu madame Jeannine Langlois et fils de feu monsieur Rosaire Marcotte et de feu madame Arthémise Perron. Il était originaire de Portneuf. Monsieur Marcotte laisse dans le deuil ses enfants : Daniel, Hélène (Michel Paquet), Stéphane et Vallier Henri; ses petits-enfants : Cathie Paquet (Martin Talbot), Tony Paquet (Natacha Ross), Émy Côté-Marcotte, Fanny Côté-Marcotte et Stéfie Côté- Marcotte; ses arrière-petits-enfants: Yoan Paquet, Félix Paquet, Maïka Pimparé, William Talbot et Kathya Talbot; ses frères et sœurs de la famille Marcotte: feu Armand (feu Pauline Richard), feu Lucien (feu Fernand Raymond, feu Ida Trudel), feu Roland (feu Jeannine Piché), feu Roger, Antoine (feu Bibianne Piché), Jules (Jeannine Langlais), feu Germaine (feu Arma Leclerc), Marie-Rose (feu Henri-Paul Piché) et Noëlla (feu Gérard Gauthier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlois: feu Paul-Charles (feu Nicole Bédard), Jean, Pierre (Guylaine Hardy) et feu Marie-Rose (feu Charles Leclerc) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD de Donnacona, de l'hôpital de St-Raymond et au centre François Charron pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Monsieur Marcotte ne sera pas exposé.. Les cendres seront inhumées au cimetière paroissial à une date ultérieure. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 14h sous la direction de la