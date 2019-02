«C’était du grand Jo»–Phillip Danault

Phillip Danault a atteint le plateau des 40 points pour la deuxième fois de sa carrière. À son 55e match de l’année, il a ainsi égalé son sommet personnel (40 points en 2016-2017). Après la rencontre, le numéro 24 a parlé de sa complicité avec Jonathan Drouin.

« C’était du grand Jo. Il joue du hockey comme il le devrait. Il est beau à voir. Il restera motivé puisqu’à jouer de la sorte, il a probablement plus de plaisir que jamais. Ce n’est pas juste une question de points, il s’améliore aussi sur le plan défensif. » – Phillip Danault

Auteur de quatre points (2 buts, 2 passes) face aux Jets, Jonathan Drouin a maintenant obtenu neuf points (3 buts, 6 passes) à ses trois dernières sorties. Il a trouvé sa place à la gauche de Danault et de Brendan Gallagher.

« On garde les choses simples. On sait qu’on joue toujours contre les gros trios de l’autre équipe. Les trios offensifs forcent parfois des jeux et on peut en profiter. Phil et Brendan sont très intelligents et ils travaillent comme des fous. J’aime ça. » – Jonathan Drouin

Le CH a signé une victoire convaincante contre les Jets, l’une des puissances de l’Association de l’Ouest. Malgré un dossier de 31-18-6, le Canadien ne cherche pas la reconnaissance à travers la LNH.

« Nous nous en balançons. Ça ne me dérange pas que les gens décrivent encore notre équipe comme une surprise. Depuis le tournoi de golf, nous disons que nous voulons rebondir et que nous voulons participer aux séries. Nous n’avons pas changé nos objectifs. » – Brendan Gallagher