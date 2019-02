LACHANCE, Georges



Au CHUL, le 27 janvier 2019, à l'âge de 96 ans, nous a quittés notre bien-aimé Georges Lachance, époux de feu madame Jeannine Constantineau, fils de feu Blanche Deslauriers et de feu J. Émilio Lachance. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule samedi 9 février 2019, de 11h à 13h30.Il laisse dans le deuil ses enfants : Ginette, Louis et Serge; sa petite-fille Marielle Poulin (Benjamin Johnson); ses arrière-petits-enfants : Michaëlle, Alice et Victor; sa filleule Chantal Guillou; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Gabrielle (Gaby) (feu Bruno Létourneau), feu Fernande, feu Yvette (feu Aidan Gariépy), feu Estelle (feu Yvan Michaud), feu Paul-Émile (feu Louise Barthe), feu Roland (feu Marie Dufault), feu Jeannette (feu Paul Boisvert), feu Raymonde, feu Laurette et feu Marguerite, et le cousin adoptif de feu Louis Deslauriers (Céline Gendron). La famille tient à remercier chaleureusement le docteur Yves Houle pour son accompagnement médical soutenu à domicile au cours de la dernière décennie, ainsi que le personnel soignant du CHUL (des soins intensifs et du 1er Sud-Est) pour l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Foyer de Charité Notre-Dame D'Orléans, 8169, chemin Royal, Sainte-Pétronille, Québec, G0A 4C0, téléphone : 418 828-2226, où Georges et son épouse Jeannine ont été bénévoles durant plus de vingt ans.